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Президент Турции Эрдоган посетит Украину в ближайшее время

Ранее глава республики предложил Путину и Зеленскому провести переговоры на турецкой территории.

19 января, 07:51
<p>Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © ТАСС / Владимир Смирнов </p>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время с рабочим визитом посетит Украину. Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы Турецкой Республики Ибрагим Калын.

"Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что Реджеп Эрдоган предложил президентам России и Украины прилететь в Турцию, чтобы "уладить разногласия" в отношениях Москвы и Киева.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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