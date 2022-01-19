Президент Турции Эрдоган посетит Украину в ближайшее время
Ранее глава республики предложил Путину и Зеленскому провести переговоры на турецкой территории.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время с рабочим визитом посетит Украину. Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы Турецкой Республики Ибрагим Калын.
"Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что Реджеп Эрдоган предложил президентам России и Украины прилететь в Турцию, чтобы "уладить разногласия" в отношениях Москвы и Киева.
Комментариев: 0