Президент Турции Эрдоган посетит Украину в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время с рабочим визитом посетит Украину. Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы Турецкой Республики Ибрагим Калын.

"Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели", — сказал он.