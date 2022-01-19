Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве

"О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже её объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться", — сказала она в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".