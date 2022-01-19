Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве
По словам представителя МИД РФ, эта дата и это место действительно сейчас прорабатываются.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа США Энтони Блинкеном 21 января в Женеве прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже её объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться", — сказала она в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Напомним, ранее Госдепартамент США анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве в эту пятницу, 21 января. В ведомстве возлагают надежды на переговоры и ждут, что стороны найдут взаимопонимание по вопросам безопасности. Кроме того, накануне, 18 января, госсекретарь США и глава МИД РФ обсудили по телефону состоявшиеся на прошлой неделе консультации по вопросам безопасности.
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