Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Отправятся на турнир и запасные нашей команды на Олимпиаде в Пекине: Анастасия Шевченко, Антон Бабиков, Евгения Буртасова и Александр Поварницын.
Фото © ТАСС / АР / Matthias Schrader
Сборная России по биатлону назвала состав на чемпионат Европы, который пройдёт в немецком Арбере с 26 по 30 января.
Состав сборной России по биатлону:
- женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова;
- мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.
Добавим, что турнир начнётся с индивидуальных гонок, а завершится классической и одиночной смешанными эстафетами.
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