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Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Ранее в эту же стадию, но в женской сетке турнира, пробилась Вероника Кудерметова.

19 января, 09:50

Теннисист Карен Хачанов. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Бенжамена Бонзи и вышел в третий круг Australian Open.

Матч завершился со счётом 6:4, 6:0, 7:5. Отметим, что на проход в следующий раунд Хачанову понадобилось два часа и шесть минут. По ходу встречи россиянин смог сделать 19 подач навылет и допустил всего лишь две двойные ошибки.

Россиянка Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

В следующем раунде он встретится с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем, который побеждал на Открытом чемпионате Австралии 13 лет назад. Во втором круге нынешнего турнира он был сильнее немца Янника Ханфманна — 6:2, 6:3, 6:4.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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