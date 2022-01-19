Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Бенжамена Бонзи и вышел в третий круг Australian Open.

Матч завершился со счётом 6:4, 6:0, 7:5. Отметим, что на проход в следующий раунд Хачанову понадобилось два часа и шесть минут. По ходу встречи россиянин смог сделать 19 подач навылет и допустил всего лишь две двойные ошибки.