Учёные выяснили, что пандам не удаётся сбросить вес из-за бактерий кишечника

Китайские зоологи, изучающие панд, провели исследование и выяснили, что животным помогают переводить свою исключительно растительную диету в жировые отложения бактерии вида Clostridium butyricum. Всё дело в том, что эти микроорганизмы способствуют извлечению большего количества энергии из побегов бамбука, а это, кстати, помогает пухлым пандам выживать при недостатке пищи зимой. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell Reports.

"Мы открыли первый пример того, как сезонные изменения в структуре микрофлоры заметно сказываются на внешнем виде животных. Открытие этих микробов позволит создать новые методы подавления сбоев в работе кишечника панд, а также поможет лучше понимать роль микрофлоры в жизни диких животных", — рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник Института зоологии Китайской академии наук Хуан Гуанпин. Большие панды являются единственным видом семейства медвежьих, питающимся исключительно растительной пищей.

Стоит отметить, что у многих животных наблюдается сезонный сдвиг кишечных бактерий в результате изменения доступности пищи. Например, у некоторых обезьян микробиота кишечника летом, когда они питаются свежими листьями и фруктами, отличается от микробиоты зимой, когда приматы поглощают кору деревьев. Аналогичный сдвиг можно заметить и у народа хадза, современных охотников-собирателей, живущих в Танзании, поскольку тип доступной пищи меняется на протяжении года.

Эту гипотезу учёные проверили благодаря экспериментам на мышах: биологи пересадили бактерии в кишечник грызунов. Дальнейшие наблюдения показали, что грызуны с пересаженными Clostridium butyricum гораздо быстрее толстели при избытке калорий в рационе. Кроме того, специалисты обнаружили, что данный вид бактерий напрямую стимулирует ген Per2, отвечающий за накопление энергии в жировой прослойке. Это позволяет упитанным пандам извлекать максимум из низкокалорийной растительной биомассы и выживать в то время года, когда пищи очень мало.