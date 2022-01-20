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Песков перенаправил в ЦБ вопрос об идее запрета криптовалют в России

При этом ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что ответственное государство не должно стимулировать распространение "цифровых денег".

20 января, 10:15

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в Центробанк вопрос о возможности полного запрета криптовалют в стране. Ранее об этом написал Bloomberg.

"Это не прерогатива Кремля, это прерогатива мегарегулятора, поэтому обращайтесь туда", — сказал он журналистам.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина якобы согласилась поддержать идею полного запрета криптовалют в России.

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При этом ранее сама Набиуллина заявляла, что ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют и в ЦБ к "цифровым деньгам" относятся негативно.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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