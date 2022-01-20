Песков перенаправил в ЦБ вопрос об идее запрета криптовалют в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в Центробанк вопрос о возможности полного запрета криптовалют в стране. Ранее об этом написал Bloomberg.

"Это не прерогатива Кремля, это прерогатива мегарегулятора, поэтому обращайтесь туда", — сказал он журналистам.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина якобы согласилась поддержать идею полного запрета криптовалют в России.