Песков обозначил сроки ответа США по гарантиям безопасности, которые удовлетворят РФ

Россию удовлетворит, если США дадут письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Время имеет [значение]. Мы говорим о том, что ожидаем получить его на днях. Совершенно не обязательно, что завтра", — сказал официальный представитель Кремля.