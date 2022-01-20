Песков обозначил сроки ответа США по гарантиям безопасности, которые удовлетворят РФ
Представитель Кремля подчеркнул, что в данной ситуации время имеет значение. Он отметил, что Москва ожидает ответа "на днях".
Дмитрий Песков © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный
Россию удовлетворит, если США дадут письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Время имеет [значение]. Мы говорим о том, что ожидаем получить его на днях. Совершенно не обязательно, что завтра", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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