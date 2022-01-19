Блинкен не предоставит Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече в пятницу
Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / ЕРА /MAST IRHAM
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не сможет представить министру иностранных дел России Сергею Лаврову письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Блинкен отметил, что по завершении "напряжённой недели" власти США рассчитывают "провести оценку ситуации".
"На данный момент я не планирую представлять каких-либо документов", — отметил Блинкен, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он предоставить письменный ответ на встрече с главой МИД РФ, которая состоится в пятницу в Женеве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности "в ближайшие дни". В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что Россия не готова ждать ответов бесконечно. Он подчеркнул, что Москве нужен "прямой и понятный ответ, причём в письменном виде".
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Комментариев: 0