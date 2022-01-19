Блинкен не предоставит Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече в пятницу
10 января предложения Москвы рассматривались на встрече с представителями Вашингтона, а 12-го — на Совете Россия — НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не сможет представить министру иностранных дел России Сергею Лаврову письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Блинкен отметил, что по завершении "напряжённой недели" власти США рассчитывают "провести оценку ситуации".
"На данный момент я не планирую представлять каких-либо документов", — отметил Блинкен, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он предоставить письменный ответ на встрече с главой МИД РФ, которая состоится в пятницу в Женеве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности "в ближайшие дни". В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что Россия не готова ждать ответов бесконечно. Он подчеркнул, что Москве нужен "прямой и понятный ответ, причём в письменном виде".
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / ЕРА /MAST IRHAM