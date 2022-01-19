Блинкен не предоставит Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече в пятницу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не сможет представить министру иностранных дел России Сергею Лаврову письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"На данный момент я не планирую представлять каких-либо документов", — отметил Блинкен, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он предоставить письменный ответ на встрече с главой МИД РФ, которая состоится в пятницу в Женеве.