Рябков: Россия не готова бесконечно ждать ответов США и НАТО по гарантиям безопасности
Замминистра иностранных дел подчеркнул, что Москве нужен "прямой и понятный ответ, причём в письменном виде".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Россия пока не получила письменных ответов от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Москва не готова погружаться в бюрократическую кутерьму и ждать ответа бесконечно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
"Хотелось бы надеяться, что это произойдёт в ближайшее время. Как неоднократно подчёркивалось с российской стороны, вопрос срочный, мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическую, бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого", — сказал он.
Рябков подчеркнул, что Москве нужен "прямой и понятный ответ, причём в письменном виде". При этом он добавил, что в РФ понимают сложность такой задачи и беспрецедентность такой постановки вопроса, поскольку беспрецедентна и сама ситуация.
"Мяч сейчас однозначно на стороне США, именно их напористый курс привёл к текущей ситуации. Мы рассчитываем на продолжение диалога с американцами по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь", — добавил замглавы МИД.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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