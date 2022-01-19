Рябков: Россия не готова бесконечно ждать ответов США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия пока не получила письменных ответов от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Москва не готова погружаться в бюрократическую кутерьму и ждать ответа бесконечно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Хотелось бы надеяться, что это произойдёт в ближайшее время. Как неоднократно подчёркивалось с российской стороны, вопрос срочный, мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическую, бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого", — сказал он.

Рябков подчеркнул, что Москве нужен "прямой и понятный ответ, причём в письменном виде". При этом он добавил, что в РФ понимают сложность такой задачи и беспрецедентность такой постановки вопроса, поскольку беспрецедентна и сама ситуация.