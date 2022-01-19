Вирусолог Чумаков заявил о европейском течении "омикрона" в России

При заражении омикрон-штаммом коронавирус в большинстве случаев протекает не так, как при других мутациях инфекции. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор и вирусолог Пётр Чумаков.

"Пока "омикрон" ведёт себя точно так же, как в Европе и Америке", — сказал специалист в беседе с телеканалом "360", отметив, что погодные условия косвенно влияют на распространение вируса.

По словам Чумакова, мутация продолжает дальше уходить от уханьской версии коронавируса, а также приспосабливаться к иммунитету при вакцинации. Поэтому самая главная её опасность в том, что вновь заражаться будут как привитые, так и переболевшие CoViD-19, подчеркнул вирусолог.

А ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему нельзя считать "омикрон" более лёгким. При этом специалист отметил, что тяжёлое течение ковида при новом штамме, скорее всего, вообще не затронет привитых "Спутником V".