Дизайнер Цветкова посоветовала вернуть ковры в квартиры, развенчав миф о пылесборниках
Их ворс, в частности, помогает очистить воздух, поскольку удерживает частицы пыли, отметила специалист. По её словам, это далеко не единственный плюс изделий.
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Дизайнер интерьеров Полина Цветкова считает, что многие россияне зря отказались от ковров, считая их ненужными пылесборниками. Дело в том, что они, находясь в помещении, помогают решить одновременно несколько проблем. Например, снизить уровень шума и вибрации, а также улучшить качество воздуха, пишет "Газета.ru".
По словам эксперта, ковры действительно помогают очистить воздух, поскольку их ворс способен удерживать частички пыли. Если этих "пылесборников" в помещении нет, вредоносные микроорганизмы разлетаются и в итоге попадают в лёгкие человека.
Вместе с тем дизайнер убеждена, что ковры, как и плотные шторы, позволяют сохранять тепло. Получается, что в квартире гораздо экономнее используются ресурсы, что идёт на пользу экологии, заключила Цветкова.
А ранее Лайф перечислял пять мест в доме, которые намного грязнее унитаза. При этом в среднем на квадратном сантиметре лидера списка может находиться до 11,4 миллиона бактерий.
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