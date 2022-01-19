Дизайнер Цветкова посоветовала вернуть ковры в квартиры, развенчав миф о пылесборниках

Дизайнер интерьеров Полина Цветкова считает, что многие россияне зря отказались от ковров, считая их ненужными пылесборниками. Дело в том, что они, находясь в помещении, помогают решить одновременно несколько проблем. Например, снизить уровень шума и вибрации, а также улучшить качество воздуха, пишет "Газета.ru".

По словам эксперта, ковры действительно помогают очистить воздух, поскольку их ворс способен удерживать частички пыли. Если этих "пылесборников" в помещении нет, вредоносные микроорганизмы разлетаются и в итоге попадают в лёгкие человека.

Вместе с тем дизайнер убеждена, что ковры, как и плотные шторы, позволяют сохранять тепло. Получается, что в квартире гораздо экономнее используются ресурсы, что идёт на пользу экологии, заключила Цветкова.