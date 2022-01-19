Казахские депутаты одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе и АНК

В нижней палате (Мажилисе) Парламента Казахстана одобрили поправки об отмене пожизненного председательства первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

По её словам, Назарбаев сам решился на такой шаг, о чём объявил накануне во время видеообращения к нации, а парламент лишь закрепил отказ от этих привилегий.

"Там ничего такого сверхординарного нет, чтобы их (поправки. — Прим. Лайфа) обсуждать. Это уже состоявшееся. Эти поправки были в ходе работы комитета. Они уточняющие, редакционные", — цитирует Tengrinews.kz Имашеву.