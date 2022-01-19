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Казахские депутаты одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе и АНК

По словам одного из парламентариев, экс-лидер республики сам решился на такой шаг, о чём объявил накануне во время видеообращения к нации, а члены Мажилиса лишь закрепили отказ от привилегий.

19 января, 10:48

Нурсултан Назарбаев. Фото © Kremlin.ru

В нижней палате (Мажилисе) Парламента Казахстана одобрили поправки об отмене пожизненного председательства первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

По её словам, Назарбаев сам решился на такой шаг, о чём объявил накануне во время видеообращения к нации, а парламент лишь закрепил отказ от этих привилегий.

"Там ничего такого сверхординарного нет, чтобы их (поправки. — Прим. Лайфа) обсуждать. Это уже состоявшееся. Эти поправки были в ходе работы комитета. Они уточняющие, редакционные", — цитирует Tengrinews.kz Имашеву.

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Отметим, что накануне, 18 января, Назарбаев впервые после начала беспорядков в Казахстане записал видео, в котором обратился к нации. В частности, он отметил, что январские события потрясли всю страну, и опроверг сообщения о своём отъезде.

Напомним, 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы. А Токаев объявил, что вывод сил ОДКБ начнётся 13 января. Сегодня он завершился, когда последние российские миротворцы вылетели в Москву.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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