Песков: Задержание хакеров REvil важно для борьбы России и США с киберпреступностью
По словам представителя Кремля, тема кибербезопасности была одной из основных на встрече Путина и Байдена в прошлом году.
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Задержание предполагаемых участников хакерской группировки REvil является очень важным достижением в совместной борьбе России и США с киберпреступностью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос кибербезопасности был одним из основных на повестке встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне прошлого года.
"По решению президентов был запущен механизм консультаций между двумя странами, в котором принимают участие представители всех специальных ведомств двух сторон. В этом плане это [задержание хакеров REvil] чрезвычайно важно", — подчеркнул Песков.
Как сообщал Лайф ранее, ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоящую за атаками на Apple и JBS. Члены преступного сообщества занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.
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