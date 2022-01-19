Песков: Задержание хакеров REvil важно для борьбы России и США с киберпреступностью

Задержание предполагаемых участников хакерской группировки REvil является очень важным достижением в совместной борьбе России и США с киберпреступностью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос кибербезопасности был одним из основных на повестке встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне прошлого года.

"По решению президентов был запущен механизм консультаций между двумя странами, в котором принимают участие представители всех специальных ведомств двух сторон. В этом плане это [задержание хакеров REvil] чрезвычайно важно", — подчеркнул Песков.