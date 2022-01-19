Песков ответил на вопрос, крещены ли внуки Путина

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, крещёные ли внуки российского лидера Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам.

"Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться", — сказал Песков.

Представитель Кремля также ответил на аналогичный вопрос про свою супругу Татьяну Навку и их общую дочь. "Да. Хотя это тоже моё личное пространство", — сообщил Песков.