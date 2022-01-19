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Песков ответил на вопрос, крещены ли внуки Путина

Официальный представитель Кремля заметил, что такие темы относятся к личному пространству российского лидера.

19 января, 10:35

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, крещёные ли внуки российского лидера Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам.

"Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться", — сказал Песков.

Представитель Кремля также ответил на аналогичный вопрос про свою супругу Татьяну Навку и их общую дочь. "Да. Хотя это тоже моё личное пространство", — сообщил Песков.

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Ранее Песков объяснил, почему Путин в этом году решил не окунаться в прорубь на Крещение. В Кремле напомнили, что накануне представители церкви призвали подумать перед тем, как принимать участие в купаниях на фоне пандемии. И российский лидер прислушался к этим рекомендациям.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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