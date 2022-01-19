Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет

Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, объяснив этот шаг якобы имеющей место "серьёзной вероятности российского вторжения". Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.

"Мы отправили тысячи противотанковых управляемых ракет украинским вооружённым силам", — сказал он в интервью радиостанции LBC.

По словам Хиппи, Украина якобы сталкивается с "экзистенциальной угрозой" со стороны России.