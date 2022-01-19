Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет
По словам замминистра обороны Соединённого Королевства, Киев якобы сталкивается с "экзистенциальной угрозой" со стороны России.
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Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, объяснив этот шаг якобы имеющей место "серьёзной вероятности российского вторжения". Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.
"Мы отправили тысячи противотанковых управляемых ракет украинским вооружённым силам", — сказал он в интервью радиостанции LBC.
По словам Хиппи, Украина якобы сталкивается с "экзистенциальной угрозой" со стороны России.
Накануне Госдеп США также проанонсировал новые поставки военной помощи Украине. Американские власти убеждены, что Незалежная должна укрепить свою обороноспособность перед лицом мифической "российской угрозы".
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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