Песков: Россия считает, что "скифское золото" должно быть в Крыму
По словам представителя Кремля, Москва следит за развитием ситуации с экспонатами.
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Россия следит за ситуацией со "скифским золотом" и считает, что оно должно находиться в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.
Ранее в Крыму раскрыли способ возвращения "скифского золота" России. На полуострове считают, что для этого необходимо изменить тактику в судебном процессе. При этом , как там указали, речь идёт уже о споре между государствами, а не музеями.
Как сообщал Лайф, после воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября 2021 года суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Местные власти опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.
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