Песков: Россия считает, что "скифское золото" должно быть в Крыму

Россия следит за ситуацией со "скифским золотом" и считает, что оно должно находиться в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.