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Песков назвал поставки оружия Киеву причиной напряжённости вокруг Украины

По словам официального представителя Кремля, Москве хотелось бы, чтобы её визави также обращали внимание на эти факты.

19 января, 10:22

© ТАСС / Шарифулин Валерий

Напряжённая ситуация вокруг Украины обусловлена в том числе поставками Киеву вооружений, а также военными манёврами Запада. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные манёвры, мы видим полёты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это всё приводит как раз к напряжённости вокруг Украины", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле хотели бы, чтобы визави Москвы также обращали внимание на все эти факты.

Пентагон: США не станут отправлять свои войска на Украину

Пентагон: США не станут отправлять свои войска на Украину

Накануне Дмитрий Песков заявлял, что поставки странами НАТО вооружений на Украину чрезвычайно опасны, поскольку вовсе не играют в пользу снижения напряжённости.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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