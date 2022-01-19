Песков назвал поставки оружия Киеву причиной напряжённости вокруг Украины
По словам официального представителя Кремля, Москве хотелось бы, чтобы её визави также обращали внимание на эти факты.
© ТАСС / Шарифулин Валерий
Напряжённая ситуация вокруг Украины обусловлена в том числе поставками Киеву вооружений, а также военными манёврами Запада. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные манёвры, мы видим полёты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это всё приводит как раз к напряжённости вокруг Украины", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, в Кремле хотели бы, чтобы визави Москвы также обращали внимание на все эти факты.
Накануне Дмитрий Песков заявлял, что поставки странами НАТО вооружений на Украину чрезвычайно опасны, поскольку вовсе не играют в пользу снижения напряжённости.
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