Песков: Уровень инфляции в России неприемлем

Российские власти принимают энергичные меры по возвращению инфляции к целевым значениям. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на ситуацию в экономике давят "внешние и внутренние факторы", которые привели к росту цен на текущем уровне.

"Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и для возвращения инфляции к целевым показателям", — сказал представитель Кремля.

Говоря о курсе рубля, Песков отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.