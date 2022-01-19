Песков: Уровень инфляции в России неприемлем
В Кремле заявили, что к росту цен привела совокупность и внутренних, и внешних негативных факторов.
© Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Российские власти принимают энергичные меры по возвращению инфляции к целевым значениям. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на ситуацию в экономике давят "внешние и внутренние факторы", которые привели к росту цен на текущем уровне.
"Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и для возвращения инфляции к целевым показателям", — сказал представитель Кремля.
Говоря о курсе рубля, Песков отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил о прохождении пика инфляции в России. По его словам, проблемы с ростом цен страна сможет решить уже к концу 2022 года.
Лайф также напоминает, что перед Новым годом ЦБ резко повысил ключевую ставку — до 8,5% годовых. Это максимум за последние четыре года. Напомним, начиная с марта 2021 года регулятор постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля сразу на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а 10 сентября она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%, но уже тогда стало понятно, что в 2021 году это не последнее повышение.
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