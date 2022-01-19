Песков: Транзит власти в Казахстане — исключительно внутреннее дело республики
При этом представитель Кремля отметил, что все события, происходящие с президентом Токаевым, являются "основополагающим моментом".
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Смена власти в Казахстане является исключительно внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос перехода власти от первого президента соседней страны Нурсултана Назарбаева к нынешнему лидеру Касым-Жомарту Токаеву.
"Это исключительно внутреннее дело Казахстана", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.
Песков отметил, что все события, происходящие с Токаевым, "являются основополагающим моментом", а все остальные изменения — это внутренние дела республики.
Ранее Токаев уволил с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова. Перед этим от руководящих позиций национальных компаний были отстранены два зятя экс-лидера республики Нурсултана Назарбаева.
Напомним, 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы. А Токаев объявил, что вывод сил ОДКБ начнётся 13 января. Сегодня он завершился, когда последние российские миротворцы вылетели в Москву.
Комментариев: 0