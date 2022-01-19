Песков: Транзит власти в Казахстане — исключительно внутреннее дело республики

Смена власти в Казахстане является исключительно внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос перехода власти от первого президента соседней страны Нурсултана Назарбаева к нынешнему лидеру Касым-Жомарту Токаеву.

"Это исключительно внутреннее дело Казахстана", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

Почему Назарбаев завершил транзит власти и на что согласился его клан

Песков отметил, что все события, происходящие с Токаевым, "являются основополагающим моментом", а все остальные изменения — это внутренние дела республики.