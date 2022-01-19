Песков: У Путина сохраняются тёплые отношения с первым президентом Казахстана Назарбаевым

"Вы знаете, что у президента [России Владимира Путина] очень тёплые отношения и с действующим президентом [Казахстана], и с первым президентом, эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель назад, общались все вместе в Санкт-Петербурге", — сообщил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.