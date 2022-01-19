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Песков: У Путина сохраняются тёплые отношения с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Представитель Кремля отметил, что несколько недель назад российский лидер общался с политиком и действующим главой республики Токаевым в Петербурге.

19 января, 10:10
<p>Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и российский лидер Владимир Путин ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67460" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru </a></p>

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и российский лидер Владимир Путин © Kremlin.ru

Отношения президента России Владимира Путина с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым тёплые. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что у президента [России Владимира Путина] очень тёплые отношения и с действующим президентом [Казахстана], и с первым президентом, эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель назад, общались все вместе в Санкт-Петербурге", — сообщил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее Назарбаев на встрече с Путиным назвал образцовыми отношения Казахстана и России. Первый президент республики также высказался за расширение наблюдателей и членов Евразийского экономического союза.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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