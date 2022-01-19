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Песков: Власти РФ справляются с поддержанием экономической стабильности

Представитель Кремля оценил работу российского правительства и Центробанка в этом направлении.

19 января, 10:07

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике страны, отметив, что правительство и Центробанк справляются с задачей поддержания микро- и макростабильности.

"Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются", — отметил представитель Кремля.

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Ранее Песков отмечал, что тенденция к возврату социально-экономической ситуации в России к докризисным временам имеет место быть. Однако имеются и другие, более тревожные тенденции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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