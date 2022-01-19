Песков: Власти РФ справляются с поддержанием экономической стабильности
Представитель Кремля оценил работу российского правительства и Центробанка в этом направлении.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике страны, отметив, что правительство и Центробанк справляются с задачей поддержания микро- и макростабильности.
"Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются", — отметил представитель Кремля.
Ранее Песков отмечал, что тенденция к возврату социально-экономической ситуации в России к докризисным временам имеет место быть. Однако имеются и другие, более тревожные тенденции.
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