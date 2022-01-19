Песков: Власти РФ справляются с поддержанием экономической стабильности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике страны, отметив, что правительство и Центробанк справляются с задачей поддержания микро- и макростабильности.

"Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются", — отметил представитель Кремля.