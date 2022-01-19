Песков: РФ рассчитывает получить ответ США по гарантиям безопасности в ближайшие дни
Российские предложения обсуждали 10 января на переговорах с США и 12 января на заседании Совета Россия — НАТО.
Россия рассчитывает в ближайшие дни получить письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока письменного ответа мы не получили на поставленные вопросы. Надеемся, что получим на днях", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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