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Песков: РФ рассчитывает получить ответ США по гарантиям безопасности в ближайшие дни

Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО.

19 января, 10:18

Фото © Shutterstock

Россия рассчитывает в ближайшие дни получить письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока письменного ответа мы не получили на поставленные вопросы. Надеемся, что получим на днях", отметил представитель Кремля.

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Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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