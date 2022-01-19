Песков: РФ рассчитывает получить ответ США по гарантиям безопасности в ближайшие дни

Российские предложения обсуждали 10 января на переговорах с США и 12 января на заседании Совета Россия — НАТО.

Россия рассчитывает в ближайшие дни получить письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.