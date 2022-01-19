В Союзе пассажиров объяснили, почему Волочкова не попадёт в чёрные списки авиакомпаний
Сама балерина намерена подать в суд на бортпроводника "Аэрофлота" после скандала из-за маски, произошедшего на рейсе с Мальдив.
Фото © Telegram / SHOT
В действиях Анастасии Волочковой, которая устроила скандал на борту самолёта, может не быть состава правонарушения. Кроме того, отказ надеть маску не входит в перечень причин вносить пассажира в чёрный список авиакомпании. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
"Если там были основания для правонарушения, то нужно заводить административное или уголовное дело в месте приземления самолёта, вызывать полицию, когда самолёт приземлился. Если есть видео в качестве доказательства, значит, есть доказательство. Если она просто отказывалась надеть маску, и это было препирательство без рукоприкладства, то тут может и не быть никакого состава правонарушения", — рассказал эксперт.
По его словам, одна авиакомпания действительно может прекратить обслуживать пассажира за какой-либо проступок, однако он должен быть серьёзнее, чем отказ надеть маску.
"Попасть в эти чёрные списки можно за угрозы, драки, оскорбления, не за отказ надеть маску, не просто за скандал, то есть там за серьёзные основания", — отметил Янков.
"Меня просто хотят взять в плен": Волочкова рассказала, что конфликт в самолёте с Мальдив начался из-за её любви к детям
Напомним, что скандал с участием Анастасии Волочковой произошёл на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот", который летел в Москву с Мальдив. В аэропорту прибытия балерину и её спутника встретили сотрудники полиции. Лайф публиковал видео конфликта, который, по некоторым данным, длился три из восьми часов полёта. Позже сама Волочкова показала, как выглядел скандал от первого лица. Артистка сообщила, что намерена подать в суд на бортпроводника авиакомпании.
Комментариев: 0