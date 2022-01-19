В Союзе пассажиров объяснили, почему Волочкова не попадёт в чёрные списки авиакомпаний

В действиях Анастасии Волочковой, которая устроила скандал на борту самолёта, может не быть состава правонарушения. Кроме того, отказ надеть маску не входит в перечень причин вносить пассажира в чёрный список авиакомпании. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

"Если там были основания для правонарушения, то нужно заводить административное или уголовное дело в месте приземления самолёта, вызывать полицию, когда самолёт приземлился. Если есть видео в качестве доказательства, значит, есть доказательство. Если она просто отказывалась надеть маску, и это было препирательство без рукоприкладства, то тут может и не быть никакого состава правонарушения", — рассказал эксперт.

По его словам, одна авиакомпания действительно может прекратить обслуживать пассажира за какой-либо проступок, однако он должен быть серьёзнее, чем отказ надеть маску.