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Песков: Путин на следующей неделе обсудит с правительством ситуацию с ковидом

Кроме того, президенту уже представили план по борьбе с распространением "омикрона", он принят главой государства к сведению.

19 января, 10:20
<p>Совещание президента Владимира Путина с членами Правительства РФ © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67447/photos/67278" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Совещание президента Владимира Путина с членами Правительства РФ © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе обсудит ситуацию с коронавирусом на очередном совещании с членами правительства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведёт. Обязательно там это будет рассматриваться", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, ситуация с ковидом обсуждается на каждом совещании президента с кабмином. Песков также добавил, что главе государства был доложен план по борьбе с распространением "омикрона", и он был принят к сведению.

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Ранее Лайф рассказывал, что за минувшие сутки в России выявили максимальное с 27 ноября суточное число заражений ковидом. При этом полностью выздоровело 22 920 человек. Скончалось 698 граждан.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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