Песков: Путин на следующей неделе обсудит с правительством ситуацию с ковидом
Кроме того, президенту уже представили план по борьбе с распространением "омикрона", он принят главой государства к сведению.
Совещание президента Владимира Путина с членами Правительства РФ © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на следующей неделе обсудит ситуацию с коронавирусом на очередном совещании с членами правительства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведёт. Обязательно там это будет рассматриваться", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, ситуация с ковидом обсуждается на каждом совещании президента с кабмином. Песков также добавил, что главе государства был доложен план по борьбе с распространением "омикрона", и он был принят к сведению.
Ранее Лайф рассказывал, что за минувшие сутки в России выявили максимальное с 27 ноября суточное число заражений ковидом. При этом полностью выздоровело 22 920 человек. Скончалось 698 граждан.
Комментариев: 0