Песков: Путин на следующей неделе обсудит с правительством ситуацию с ковидом

Президент России Владимир Путин на следующей неделе обсудит ситуацию с коронавирусом на очередном совещании с членами правительства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведёт. Обязательно там это будет рассматриваться", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, ситуация с ковидом обсуждается на каждом совещании президента с кабмином. Песков также добавил, что главе государства был доложен план по борьбе с распространением "омикрона", и он был принят к сведению.