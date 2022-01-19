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Песков: Задержка запуска "Северного потока – 2" вредит экономическому развитию Европы

Представитель Кремля указал, что неэксплуатация газопровода также плохо сказывается на участниках международного проекта и потребителях.

19 января, 10:28

Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Невозможно отключить коммерческий международные проект "Северный поток – 2", поскольку он ещё не запущен. Именно эта задержка и вредит экономическому развитию Европы в целом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что его ("Северный поток – 2". — Прим. Лайфа) не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время", — сообщил Песков.

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Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу снизить зависимость от российского газа. Также британский министр заявила, что "Северный поток – 2" "несовместим с агрессивными действиями" РФ. Какими именно, она не уточнила.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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