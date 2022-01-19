Песков: Задержка запуска "Северного потока – 2" вредит экономическому развитию Европы

"То, что его ("Северный поток – 2". — Прим. Лайфа) не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время", — сообщил Песков.