Песков ответил на вопрос о после России в Кабо-Верде вместо Поклонской

На данный момент кандидатуры на должность посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.