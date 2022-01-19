Песков ответил на вопрос о после России в Кабо-Верде вместо Поклонской
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что уход дипломата с поста связан с её "личными обстоятельствами".
Наталья Поклонская. Фото © Kremlin.ru
На данный момент кандидатуры на должность посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Песков также отметил, что уход Поклонской с поста связан с её "личными обстоятельствами".
Напомним, что 13 октября прошлого года президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом. Планы были обширные. Поклонская рассказывала, что возьмёт с собой в поездку калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд, чтобы подарить политикам Кабо-Верде, а также обещала угостить жителей африканской страны настоящим украинским борщом. Однако 19 января стало известно, что она отказалась от должности. По словам Поклонской, всему виной изменившиеся личные обстоятельства.
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