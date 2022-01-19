НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков ответил на вопрос о после России в Кабо-Верде вместо Поклонской

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что уход дипломата с поста связан с её "личными обстоятельствами".

19 января, 10:25
<p>Наталья Поклонская. Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/50168/photos/41369" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Наталья Поклонская. Фото © Kremlin.ru

На данный момент кандидатуры на должность посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В МИД назвали причину отказа Поклонской вступить в должность посла в Кабо-Верде

В МИД назвали причину отказа Поклонской вступить в должность посла в Кабо-Верде

Песков также отметил, что уход Поклонской с поста связан с её "личными обстоятельствами".

Напомним, что 13 октября прошлого года президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом. Планы были обширные. Поклонская рассказывала, что возьмёт с собой в поездку калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд, чтобы подарить политикам Кабо-Верде, а также обещала угостить жителей африканской страны настоящим украинским борщом. Однако 19 января стало известно, что она отказалась от должности. По словам Поклонской, всему виной изменившиеся личные обстоятельства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1