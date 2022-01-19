Пригожин напомнил Волочковой о "правилах общежития" и назвал скандал в самолёте пиаром

Если бы балерина Анастасия Волочкова не устраивала скандал в самолёте, никто бы не узнал, что она прилетела с Мальдив, а так эта история выглядит самопиаром. Такое мнение Лайфу высказал продюсер Иосиф Пригожин.

"Вне зависимости, Пригожин ли это или Волочкова, в общественных местах нужно научиться себя вести, если ты не занимаешься тупо пиаром или специально вызываешь к себе такой ажиотаж. Я просто не понимаю, зачем взрослым людям вместо того, чтобы быть примером для подражания, возбуждать в обществе такой негатив, без того уже существующий на нынешний день. Вот прилетела бы она тихо, никто бы не узнал, что она прилетела с Мальдив, а тут все знают. Она это использовала в качестве саморекламы", — сказал Пригожин.

Продюсер напомнил балерине о правилах поведения, которые надо уважать, и заметил, что они не могут быть индивидуальными, особенно касаемо масочного режима.

"Раньше всё это было позором, а сегодня становится просто пиаром. Правила общежития никто не отменял, и там, где заканчивается свобода одного, начинается свобода другого", — заметил наш собеседник.