Пригожин напомнил Волочковой о "правилах общежития" и назвал скандал в самолёте пиаром
По мнению продюсера, взрослые люди должны быть примером для подражания, а не вызывать в обществе без того уже существующий негатив.
Иосиф Пригожин и Анастасия Волочкова © Instagram / prigozhin_iosif / volochkova_art
Если бы балерина Анастасия Волочкова не устраивала скандал в самолёте, никто бы не узнал, что она прилетела с Мальдив, а так эта история выглядит самопиаром. Такое мнение Лайфу высказал продюсер Иосиф Пригожин.
"Вне зависимости, Пригожин ли это или Волочкова, в общественных местах нужно научиться себя вести, если ты не занимаешься тупо пиаром или специально вызываешь к себе такой ажиотаж. Я просто не понимаю, зачем взрослым людям вместо того, чтобы быть примером для подражания, возбуждать в обществе такой негатив, без того уже существующий на нынешний день. Вот прилетела бы она тихо, никто бы не узнал, что она прилетела с Мальдив, а тут все знают. Она это использовала в качестве саморекламы", — сказал Пригожин.
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Продюсер напомнил балерине о правилах поведения, которые надо уважать, и заметил, что они не могут быть индивидуальными, особенно касаемо масочного режима.
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"Раньше всё это было позором, а сегодня становится просто пиаром. Правила общежития никто не отменял, и там, где заканчивается свобода одного, начинается свобода другого", — заметил наш собеседник.
Напомним, ранее появилось видео конфликта балерины Анастасии Волочковой и бортпроводников самолёта. Сообщалось, что звезда устроила скандал из-за нежелания надевать маску. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Сама же балерина заявила, что конфликт в самолёте начался из-за её любви к детям.
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