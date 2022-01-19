Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре

FIFA на своём официальном сайте начала первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Самый дешёвый билет для иностранцев стоит $69 (около 5,3 тысячи рублей). При этом жители Катара заплатят за самые недорогие билеты лишь $11 (около 850 рублей). Самые дорогие билеты — первой категории на финальный матч — стоят около $1600 (около 123 тысяч рублей). Добавим, что второй этап продажи билетов начнётся перед финальной жеребьёвкой ЧМ-2022, которая состоится 1 апреля.