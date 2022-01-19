Стоимость самого дешёвого билета на финал Лиги чемпионов 2022 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге, составит около восьми тысяч рублей. Такие данные публикует " Матч ТВ ".

Такую сумму болельщики заплатят за билет третьей категории. При этом билет второй категории будет стоить 490 евро (примерно 43 тысячи рублей), первой — 690 евро (почти 60 тысяч рублей). Добавим, что за попадание в зону "хоспиталити" с едой и напитками придётся заплатить почти 1400 евро (около 120 тысяч рублей).