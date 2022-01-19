Придётся раскошелиться: Стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Петербурге
Встреча состоится 28 мая текущего года. Организаторы надеются, что на стадион сможет попасть 100% зрителей от его вместимости.
Вид на стадион "Санкт-Петербург". Фото © ТАСС / Станислав Забурдаев
Стоимость самого дешёвого билета на финал Лиги чемпионов 2022 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге, составит около восьми тысяч рублей. Такие данные публикует "Матч ТВ".
Такую сумму болельщики заплатят за билет третьей категории. При этом билет второй категории будет стоить 490 евро (примерно 43 тысячи рублей), первой — 690 евро (почти 60 тысяч рублей). Добавим, что за попадание в зону "хоспиталити" с едой и напитками придётся заплатить почти 1400 евро (около 120 тысяч рублей).
Добавим, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая текущего года в Санкт-Петербурге.
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