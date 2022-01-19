Справился не за пять часов: Карацев обыграл американца Макдональда и вышел в следующий раунд Australian Open
Его следующим соперником станет представитель Франции Адриан Маннарино, выбивший поляка Хуберта Хуркача.
Аслан Карацев. Фото © ТАСС / ЕРА / DAN HIMBRECHTS
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг Australian Open, обыграв американца Маккензи Макдональда.
Встреча завершилась победой россиянина со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3. Отметим, что в этот раз Карацев сумел одержать победу за 2,5 часа, тогда как на викторию в первом раунде ему понадобилось почти 5 часов.
Следующим соперником нашего теннисиста станет представитель Франции Адриан Маннарино, выбивший поляка Хуберта Хуркача.
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