НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Справился не за пять часов: Карацев обыграл американца Макдональда и вышел в следующий раунд Australian Open

Его следующим соперником станет представитель Франции Адриан Маннарино, выбивший поляка Хуберта Хуркача.

19 января, 10:40

Аслан Карацев. Фото © ТАСС / ЕРА / DAN HIMBRECHTS

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг Australian Open, обыграв американца Маккензи Макдональда.

Встреча завершилась победой россиянина со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3. Отметим, что в этот раз Карацев сумел одержать победу за 2,5 часа, тогда как на викторию в первом раунде ему понадобилось почти 5 часов.

Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Следующим соперником нашего теннисиста станет представитель Франции Адриан Маннарино, выбивший поляка Хуберта Хуркача.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1