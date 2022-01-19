В Москве телефонные мошенники похитили со счёта солиста Большого театра Макарова 200 тысяч

Солист Государственного академического Большого театра России Валерий Макаров стал жертвой телефонных мошенников, укравших с его карты 200 000 рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Недавно 20-летний артист обратился в полицию с заявлением о телефонном мошенничестве. Макаров рассказал правоохранителям, что ему позвонил незнакомый человек и представился сотрудником банка. Валерий был осведомлён о подобных схемах "развода", но преступники оказались настолько убедительными, что вокалист передал им данные своей карты.

"Поступило обращение от 20-летнего гражданина о том, что неустановленное лицо осуществило телефонный звонок, ввело заявителя в заблуждение, представившись сотрудником банка, и завладело данными от банковской карты и с расчётного счета, с которого были похищены 200 000 рублей", — уточнил источник издания.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Макаров отказался комментировать ситуацию, упомянув лишь, что мошенничество было не совсем обычное.