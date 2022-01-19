Студент из Африки искупался в проруби в якутские минус 40
Матьюс Чуши приехал из Замбии в Россию более пяти лет назад. Сейчас горячий парень учится в медицинском вузе, получает профессию эпидемиолога.
Матьюс Чуши © Facebook / Mathews Pandwe Chushi
В Якутии африканец отметил Крещение купанием в проруби © Telegram / 14News
В Якутии африканец Матьюс Чуши решил испытать на себе одну из самых экстремальных православных традиций — купание в ледяной проруби. Студент, приехавший учиться в Россию, захотел в буквальном смысле с головой окунуться в празднование Крещения.
"Здравствуйте, здравствуйте всем. Наконец-то я сегодня решил прийти на Крещение", — говорит иностранец перед окунанием в ледяную купель.
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В воду африканец окунулся, как и положено по православной традиции, трижды. И после этого долго не мог перевести дух. Вероятно, горячий парень к холоду ещё не привык, но зато впечатлений ему теперь хватит на всю жизнь. Отметим, что на страничке в "Инстаграме" ранее экстремал публиковал ролик, в котором закаляется перед купанием в купели с помощью снега. Добавим, что Матьюс приехал в Россию более пяти лет назад. Сейчас он учится в медицинском вузе, где получает профессию эпидемиолога.
Напомним, сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. Праздник посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины.
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