Студент из Африки искупался в проруби в якутские минус 40

В воду африканец окунулся, как и положено по православной традиции, трижды. И после этого долго не мог перевести дух. Вероятно, горячий парень к холоду ещё не привык, но зато впечатлений ему теперь хватит на всю жизнь. Отметим, что на страничке в "Инстаграме" ранее экстремал публиковал ролик, в котором закаляется перед купанием в купели с помощью снега. Добавим, что Матьюс приехал в Россию более пяти лет назад. Сейчас он учится в медицинском вузе, где получает профессию эпидемиолога.