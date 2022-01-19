В Махачкале полицейские устроили драку возле отделения и лишились работы

Полицейские в Махачкале устроили драку возле отделения и лишились работы © LIFE

Два сотрудника управления МВД по городу Махачкале устроили драку возле отделения и лишились работы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Дагестана в "Инстаграме". В распоряжении Лайфа оказалось видео момента стычки.

Кроме того, в ведомстве назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и их непосредственным руководителям. Официально о причинах случившегося в полиции не сообщили, однако, по данным Лайфа, всему виной мог стать приказной тон одного из сотрудников, которым он обратился к своему коллеге.