Американцы назвали "глупой затеей" возможную войну с Россией из-за Украины

Читатели американской газеты The Wall Street Journal заявили, что категорически против возможной отправки Вооружённых сил США для помощи Украине в случае "вторжения" России в Незалежную. На обсуждение этой темы их подтолкнула статья издания, в которой утверждается, что экономические санкции больше не препятствуют развитию Москвы и остановить её сможет якобы только военная угроза.

"Начинать войну, пусть даже ограниченную, с русскими — глупая затея. Она может легко обостриться. Американские солдаты и лётчики могут быть убиты", — написал один из комментаторов.

Большинство пользователей также возмутились, почему США "должны делать всё". По их мнению, остальным членам НАТО следует наконец-то "очнуться, починить военную технику и вспомнить о наличии у себя хребта". А то, что американцы должны отдуваться за остальных, комментаторы попросту сочли "идиотскими мыслями".