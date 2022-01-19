Американцы назвали "глупой затеей" возможную войну с Россией из-за Украины
Развязывание противостояния с россиянами, пусть даже локального, впоследствии может вылиться в серьёзное обострение ситуации в мире, считают читатели WSJ.
© Facebook / U.S. Department of Defense (DoD)
Читатели американской газеты The Wall Street Journal заявили, что категорически против возможной отправки Вооружённых сил США для помощи Украине в случае "вторжения" России в Незалежную. На обсуждение этой темы их подтолкнула статья издания, в которой утверждается, что экономические санкции больше не препятствуют развитию Москвы и остановить её сможет якобы только военная угроза.
"Начинать войну, пусть даже ограниченную, с русскими — глупая затея. Она может легко обостриться. Американские солдаты и лётчики могут быть убиты", — написал один из комментаторов.
Большинство пользователей также возмутились, почему США "должны делать всё". По их мнению, остальным членам НАТО следует наконец-то "очнуться, починить военную технику и вспомнить о наличии у себя хребта". А то, что американцы должны отдуваться за остальных, комментаторы попросту сочли "идиотскими мыслями".
Напомним, что недавно Посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить истерики и нагнетание напряжённости вокруг Донбасса. По словам Асафова, из-за действий Соединённых Штатов Москве приходится по всем направлениям транслировать свою позицию об абсурдности возможной войны.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря 2021-го в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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