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Дочь актрисы Воронковой в деталях рассказала о пожаре в квартире из-за свечи и ёлки

Девочка заметила, что спала, когда случилось возгорание. Виновницей происшествия могла стать кошка, сбросившая на дерево свечу.

19 января, 11:27

Дочь актрисы Веры Воронковой © Telegram-канал SHOT

Дочь актрисы Воронковой рассказала о вспыхнувшей в их квартире новогодней ёлке © Telegram-канал SHOT

Дочь актрисы Веры Воронковой рассказала о пожаре, который случился у них в квартире из-за свечи, упавшей на новогоднюю ёлку. 14-летняя девочка получила отравление угарным газом и сейчас уже чувствует себя лучше, а вот её мама в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

"У нас просто загорелась ёлка. Там была свеча рядом, и она упала на ёлку. Кошка… я не знаю, что с ней случилось. Я сейчас разговаривала с братом, мы не успели её вытащить оттуда вчера", — сказала подросток телеграм-каналу SHOT.

Соседка назвала кошку, уронившую ёлку, виновницей пожара в квартире актрисы Воронковой

Соседка назвала кошку, уронившую ёлку, виновницей пожара в квартире актрисы Воронковой

Девочка заметила, что спала, когда случился пожар, её в этот момент разбудила мама. Когда подросток покинула квартиру, соседи уже позвонили пожарным и скорой, а кто-то пытался принести вёдра с водой.

Как сообщал Лайф, после пожара актрису сериалов "Марш Турецкого", "Каменская-4" и "Журов" Веру Воронкову госпитализировали в реанимацию. Вместе с ней дома была 14-летняя дочь. Девочке тоже потребовалась медицинская помощь.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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