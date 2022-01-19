Грымов и Вассерман раскритиковали сериал про Гарри Поттера с участием трансгендеров

Новый сериал по вселенной Гарри Поттера, где отец волшебника будет афроамериканцем, а мать — трансгендером, не только нелеп, но и способен повредить детскую психику. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказали депутат Госдумы Анатолий Вассерман и режиссёр Юрий Грымов.

Напомним, американская телекомпания НВО для съёмок в новом сериале по мотивам популярного произведения ищет трансгендеров и небинарных актёров. На роль отца Поттера — Джеймса — требуется актёр "азиатского, чёрного, африканского происхождения, этнически неоднозначный", а в образе матери мальчика-волшебника Лили Эванс задействуют "гендерно-небинарного транссексуала".

Академик Российской академии кинематографических искусств Юрий Грымов подчеркнул, что книги по популярной вселенной предназначены в первую очередь для детей. По его мнению, такое переделывание основ произведения является не чем иным, как "психологической диверсией", направленной против детских умов.

"В моём детстве малышам говорили, что их принёс аист или нашли в капусте. Дети знали, что существует такое чувство, как любовь, которое возникает между мужчиной и женщиной. Каким бы "бинарным" мужчина ни был, он не может родить в союзе с другим мужчиной ребёнка", — отметил Грымов.

Он также добавил, что во времена его юности, если какой-то мужчина наряжался в женскую одежду, его просто считали дурачком. По мнению художественного руководителя театра "Модерн", утверждение человека, что он является представителем другого пола, не чем иным, как психической болезнью, не является. Режиссёр заявил, что это преступление — снимать для детей фильмы, где подобное представлено как норма.

"Почему люди снимают нелепые фильмы? Их создатели пытаются поймать тренд. Они надеются, что об их ленте станут писать и говорить. Снимать кино — большая ответственность. И тот, кто это делает, должен понимать, что своим фильмом рождает последствия", — объяснил Грымов.

При этом запрещать показы таких фильмов непродуктивно, ведь в век Интернета человек всегда найдёт способ его посмотреть, заключил собеседник. Лучшим решением в такой ситуации является повышение уровня культуры граждан, следствием чего станет нежелание смотреть такие "конъюнктурные киноподелки".

Также о выходе нового проекта по вселенной Гарри Поттера высказался известный участник телевизионных интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман. По его мнению, дети легко впитывают любую информацию в раннем возрасте, чем могут пользоваться "заинтересованные люди" для формирования нужного кому-то мировоззрения.

"У белого мальчика теоретически может быть чернокожий папа, так как цвет кожи определяется генами, у которых могут быть разные сочетания. Но дело совсем не в этом. Сегодня в Америке для разобщения общества муссируется теория о том, что белые люди создали цивилизацию на рабском труде чёрных", — подчеркнул депутат.

По мнению Вассермана, сегодня таким образом пытаются разладить американское общество и люди перестают "задавать себе вопросы, касающиеся социальной несправедливости, и не пытаются ничего изменить".

Также интеллектуал назвал подобные картины "сознательным преступлением". Он отметил, что на Западе ведётся агитация свободной половой ориентации, когда людям внушают, что они сами должны выбирать свой пол. Всё это делается с целью наращивания лиц с травмированной психикой.

"Заинтересованные группы методом психологического воздействия растят из детей гомосексуалистов. Англосаксонское сообщество антигуманно. Расовую теорию придумали именно в Великобритании. Сегодня на Западе популярны идеи английского демографа и экономиста Томаса Мальтуса о том, что мир якобы перенаселён, поэтому часть человечества надо уничтожить", — поделился Вассерман.

В дополнение к этому депутат напомнил о каменных скрижалях в штате Джорджия, где написано, что людей на Земле не должно быть более полумиллиарда. По его мнению, для этого влиятельные транснациональные группировки и насаждают в сознании людей формы поведения, исключающие продолжение рода.