Актриса Шиловская раскрыла правду о романе с Иваном Стебуновым
Артист признавал, что они с девушкой были влюблены друг в друга, однако у них не получилось построить крепких отношений.
Иван Стебунов и Аглая Шиловская © Instagram / stebunov_i / aglaiashilovskaia
Актриса Аглая Шиловская прокомментировала заявления артиста Ивана Стебунова об их романтических отношениях десятилетней давности, которые не закончились чем-то серьёзным. В эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1" она заметила, что на тот момент ей было 17 лет, в то время как её партнёр на 11 лет старше.
"Слушайте, смешно, правда. Мне было 17 лет. Я была несовершеннолетний ребёнок. Ребёнок, я подчёркиваю это. Мне не было 18 лет. Мы играли влюблённую пару с Ваней. Может быть, там был какой-то флирт. Но, если Ваня хочет, чтобы это был роман, пускай это будет роман", — сказала Шиловская.
Артистка также согласилась со словами Стебунова о том, что между ними что-то было, однако всё это входило в рамки дозволенного. Шиловская призналась, что не раскрывала отцу свои любовные связи, ведь тот сразу нервничал, и представила своего будущего мужа Фёдора Воронцова, только когда была уверена на сто процентов.
А ранее Лайф рассказывал, что Павел Прилучный улетел на отдых в Дубай с бывшей женой Агатой Муцениеце. Многие фанаты оказались в восторге от их воссоединения и отметили, что это "самое лучшее фото" и их "очень приятно видеть в полном составе".
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