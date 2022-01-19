НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генпрокуратура РФ просит признать движение "Колумбайн" террористическим

Заседание Верховного суда по этому вопросу пройдёт 2 февраля в закрытом режиме.

19 января, 10:56

Вид на здание Генеральной прокуратуры РФ. Фото © ТАСС / Роман Балаев

Генпрокуратура РФ просит признать террористическим движение "Колумбайн". Иск от ведомства поступил в Верховный суд РФ.

"В суд поступил административный иск о признании движения "Колумбайн" террористической организацией. Заседание по этому вопросу пройдёт 2 февраля в закрытом режиме", цитирует ТАСС сообщение суда.

"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"

"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"

Напомним, "Колумбайн" — название школы в штате Колорадо, США, где в 1999 году произошло массовое убийство. Нападение спланировали и осуществили Эрик Харрис и Дилан Клиболд, два ученика старших классов. Жертвами их действий стали 13 человек (12 учеников и один учитель), было ранено ещё 23 человека. Нападавшие покончили с собой. Спустя время у Харриса и Клиболда появились последователи.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1