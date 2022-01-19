Генпрокуратура РФ просит признать движение "Колумбайн" террористическим
Заседание Верховного суда по этому вопросу пройдёт 2 февраля в закрытом режиме.
Вид на здание Генеральной прокуратуры РФ. Фото © ТАСС / Роман Балаев
Генпрокуратура РФ просит признать террористическим движение "Колумбайн". Иск от ведомства поступил в Верховный суд РФ.
"В суд поступил административный иск о признании движения "Колумбайн" террористической организацией. Заседание по этому вопросу пройдёт 2 февраля в закрытом режиме", — цитирует ТАСС сообщение суда.
Напомним, "Колумбайн" — название школы в штате Колорадо, США, где в 1999 году произошло массовое убийство. Нападение спланировали и осуществили Эрик Харрис и Дилан Клиболд, два ученика старших классов. Жертвами их действий стали 13 человек (12 учеников и один учитель), было ранено ещё 23 человека. Нападавшие покончили с собой. Спустя время у Харриса и Клиболда появились последователи.
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