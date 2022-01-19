Воронежский срочник Макаров, убивший сослуживцев, избежал уголовной ответственности

Воронежского срочника Антона Макарова, который 9 ноября 2020 года топором убил офицера и расстрелял сослуживцев, освободили от уголовного наказания и отправили на лечение в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского гарнизонного военного суда.

"Макаров страдает психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать в период совершения инкриминируемых ему деяний фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — говорится в релизе.

Напомним, что в ноябре 2020 года 20-летний срочник Антон Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже "для завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, а затем расстрелял сослуживцев. Двое из них скончались, один был ранен. Позже вооружённый пистолетом убийца украл машину у рыбака и скрылся. Был введён план "Перехват", Макарова задержали в селе Землянск Семилукского района — в 47 километрах от Воронежа.

Телеканал "360" приводит слова адвоката Макарова Ольги Зиборовой, которая рассказала, что подсудимый более не подлежит уголовной ответственности за содеянное.

"Макаров освобождён от уголовной ответственности. Признание невменяемости значит, что он не является субъектом преступления, соответственно, не подлежит уголовной ответственности", — уточнила собеседница.

Она добавила, что Макаров отправится на принудительное лечение.