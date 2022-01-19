Глава МИД Казахстана Тлеуберди отверг причастность Назарбаева к протестам в республике
Однако дипломат также заявил, что со стопроцентной уверенностью говорить об этом можно будет лишь после расследования.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев © ТАСС / Евгений Биятов / POOL
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не считает первого президента республики Нурсултана Назарбаева и его родственников причастными к беспорядкам в стране. Об этом он рассказал в интервью порталу Euractiv.
"Не думаю, что Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам, но расследование покажет", — сообщил глава внешнеполитического ведомства.
Ранее, 18 января, Назарбаев впервые после начала беспорядков в Казахстане записал видео, в котором обратился к нации. В частности, он отметил, что январские события потрясли всю страну, и опроверг сообщения о своём отъезде.
Напомним, 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы. А Токаев объявил, что вывод сил ОДКБ начнётся 13 января. Сегодня он завершился, когда последние российские миротворцы вылетели в Москву.
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