Глава МИД Казахстана Тлеуберди отверг причастность Назарбаева к протестам в республике

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не считает первого президента республики Нурсултана Назарбаева и его родственников причастными к беспорядкам в стране. Об этом он рассказал в интервью порталу Euractiv.

"Не думаю, что Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам, но расследование покажет", — сообщил глава внешнеполитического ведомства.