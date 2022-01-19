В Госдуме предложили обсудить полный запрет суррогатного материнства в России

В Государственной думе предложили обсудить возможность полного запрета суррогатного материнства в России. Инициатором стал думский Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, который выступает соисполнителем по законопроекту о запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан.

Как пишет ТАСС, члены комитета считают, что вносить изменения в действующее законодательство необходимо исходя из международной практики. А суррогатное материнство в ряде стран мира вовсе запрещено, отметили там.

"У нас у всех есть желание обратить внимание на наш... не хочется называть это рынком, но когда один из авторов закона сказал, что мы не будем продавать наших детей за рубеж, то [возникает] вопрос: а что, внутри страны можно детей продавать? Категорически нет — моя позиция такая", — заявила председатель комитета Нина Останина.