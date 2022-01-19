Сторонники Порошенко устроили стычки с силовиками у здания суда в Киеве

В Киеве около здания Печерского суда началась драка между сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко и полицейскими. Напомним, что сегодня там изберут меру пресечения политику. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал VESTI .

Конфликт начался после того, как сторонники Порошенко пытались разжечь костёр в бочках, чтобы согреться, но силовики не позволили им этого сделать. Отмечается, что в ход шли даже перцовые баллончики. Как сообщают украинские СМИ, полицейских у здания суда гораздо больше, поэтому беспорядки были недолгими.