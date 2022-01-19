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Сторонники Порошенко устроили стычки с силовиками у здания суда в Киеве

В ход шли даже перцовые баллончики. Как сообщают украинские СМИ, полицейских на месте гораздо больше, поэтому беспорядки удалось прекратить.

19 января, 11:29
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Кадр из видеро © Telegram / VESTI

Видео стычки между полицией и сторонниками Порошенко около Печерского суда в Киеве © Telegram / VESTI

В Киеве около здания Печерского суда началась драка между сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко и полицейскими. Напомним, что сегодня там изберут меру пресечения политику. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал VESTI.

Конфликт начался после того, как сторонники Порошенко пытались разжечь костёр в бочках, чтобы согреться, но силовики не позволили им этого сделать. Отмечается, что в ход шли даже перцовые баллончики. Как сообщают украинские СМИ, полицейских у здания суда гораздо больше, поэтому беспорядки были недолгими.

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20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. Обвинение просило арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен, однако суд не смог принять решение и перенёс заседание на 19 января.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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