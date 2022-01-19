В Москве задержали мужчину, попытавшегося изнасиловать двух женщин
Довести умысел до конца фигурант уголовного дела не сумел, сейчас правоохранители проверяют его на возможную причастность к аналогичным случаям.
Подозреваемый © СУ СКР по Москве
Правоохранители задержали в Москве молодого человека, подозреваемого в нападениях и попытках изнасиловать двух женщин. Всё происходило на юго-западе столицы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу.
По данным СК, первое нападение фигурант совершил 8 января, попытавшись изнасиловать незнакомую женщину 1977 года рождения. К счастью, потерпевшая отбилась, довести дело до конца он не смог. А 14 января подозреваемый попытался напасть на девушку 1999 года рождения. Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего молодого человека.
В Москве задержали маньяка, попытавшегося изнасиловать двух женщин © СУ СКР по Москве
Возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на изнасилование". С фигурантом проводятся необходимые следственные действия, также он проверяется на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений. Граждан, которые могли пострадать от действий парня или имеющих какую-либо информацию о нём, просят обращаться в следственное подразделение.
А ранее Лайф рассказывал, что могильщика подозревают в изнасиловании трёхлетней девочки в Ленобласти. Мать малышки сама попросила его присмотреть за ней на время своего отсутствия.
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