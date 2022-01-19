НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве задержали мужчину, попытавшегося изнасиловать двух женщин

Довести умысел до конца фигурант уголовного дела не сумел, сейчас правоохранители проверяют его на возможную причастность к аналогичным случаям.

19 января, 11:37
<p>Подозреваемый © <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1648649/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Москве</a></p>

Подозреваемый © СУ СКР по Москве

Правоохранители задержали в Москве молодого человека, подозреваемого в нападениях и попытках изнасиловать двух женщин. Всё происходило на юго-западе столицы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу.

По данным СК, первое нападение фигурант совершил 8 января, попытавшись изнасиловать незнакомую женщину 1977 года рождения. К счастью, потерпевшая отбилась, довести дело до конца он не смог. А 14 января подозреваемый попытался напасть на девушку 1999 года рождения. Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего молодого человека.

В Москве задержали маньяка, попытавшегося изнасиловать двух женщин © СУ СКР по Москве

Гражданина США арестовали в Москве по обвинению в насилии над собственными сыновьями

Гражданина США арестовали в Москве по обвинению в насилии над собственными сыновьями

Возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на изнасилование". С фигурантом проводятся необходимые следственные действия, также он проверяется на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений. Граждан, которые могли пострадать от действий парня или имеющих какую-либо информацию о нём, просят обращаться в следственное подразделение.

А ранее Лайф рассказывал, что могильщика подозревают в изнасиловании трёхлетней девочки в Ленобласти. Мать малышки сама попросила его присмотреть за ней на время своего отсутствия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1