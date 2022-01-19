В Москве задержали мужчину, попытавшегося изнасиловать двух женщин

Правоохранители задержали в Москве молодого человека, подозреваемого в нападениях и попытках изнасиловать двух женщин. Всё происходило на юго-западе столицы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу.

По данным СК, первое нападение фигурант совершил 8 января, попытавшись изнасиловать незнакомую женщину 1977 года рождения. К счастью, потерпевшая отбилась, довести дело до конца он не смог. А 14 января подозреваемый попытался напасть на девушку 1999 года рождения. Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего молодого человека.

В Москве задержали маньяка, попытавшегося изнасиловать двух женщин © СУ СКР по Москве

Возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на изнасилование". С фигурантом проводятся необходимые следственные действия, также он проверяется на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений. Граждан, которые могли пострадать от действий парня или имеющих какую-либо информацию о нём, просят обращаться в следственное подразделение.