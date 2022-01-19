"Наткнулся на твиттер одной московской команды": "Спартак" подколол ЦСКА после скандального видео "про Наташ"
В Комитете по этике РФС заявили, что могут рассмотреть ролик армейцев, вызвавший бурную реакцию Сети.
Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич. Фото © twitter.com/fcsm_official
Обычный хороший день / Наткнулся на твиттер одной московской команды pic.twitter.com/aCSKwvHA4r— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 19, 2022
Пресс-служба московского "Спартака" не оставила без внимания скандальный ролик ЦСКА с презентацией Юсуфа Языджи, в котором пресс-служба клуба пошутила "про Наташ".
В своём твиттере красно-белые выложили две фотографии новичка команды Даниила Хлусевича. На одном снимке он радостный, на другом — грустный.
"Обычный хороший день / Наткнулся на твиттер одной московской команды", — написали красно-белые.
Ранее Лайф сообщал, что московский ЦСКА решил с юмором подойти к презентации игрока сборной Турции Юсуфа Языджи, который перешёл в столичный клуб. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.
Комментариев: 0