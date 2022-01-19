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"Наткнулся на твиттер одной московской команды": "Спартак" подколол ЦСКА после скандального видео "про Наташ"

В Комитете по этике РФС заявили, что могут рассмотреть ролик армейцев, вызвавший бурную реакцию Сети.

19 января, 15:05

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич. Фото © twitter.com/fcsm_official

Пресс-служба московского "Спартака" не оставила без внимания скандальный ролик ЦСКА с презентацией Юсуфа Языджи, в котором пресс-служба клуба пошутила "про Наташ".

В своём твиттере красно-белые выложили две фотографии новичка команды Даниила Хлусевича. На одном снимке он радостный, на другом — грустный.

"Обычный хороший день / Наткнулся на твиттер одной московской команды", — написали красно-белые.

"Планировался другой сценарий": В ЦСКА извинились за скандальный ролик про "много Наташ"

"Планировался другой сценарий": В ЦСКА извинились за скандальный ролик про "много Наташ"

Ранее Лайф сообщал, что московский ЦСКА решил с юмором подойти к презентации игрока сборной Турции Юсуфа Языджи, который перешёл в столичный клуб. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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