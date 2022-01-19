Блинкен заявил, что США в ближайшее время назначат посла на Украине

Соединённые Штаты в ближайшее время назначат посла на Украине. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Незалежной Дмитрием Кулебой в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я ожидал бы, что данное назначение состоится очень скоро", — сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом дипломат не стал уточнять, кто может стать послом на Украине.