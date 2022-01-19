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Блинкен заявил, что США в ближайшее время назначат посла на Украине

Кто им может стать, американский госсекретарь уточнять не стал. Напомним, что сейчас дипломат находится с официальным визитом в Киеве.

19 января, 15:03
<p>Энтони Блинкен и Владимир Зеленский © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken/status/1483793539867844609/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a></p>

Энтони Блинкен и Владимир Зеленский © Twitter / Secretary Antony Blinken

Соединённые Штаты в ближайшее время назначат посла на Украине. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Незалежной Дмитрием Кулебой в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я ожидал бы, что данное назначение состоится очень скоро", — сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом дипломат не стал уточнять, кто может стать послом на Украине.

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А ранее Блинкен и украинский президент Владимир Зеленский обсудили предоставление Киеву военной и экономической помощи. Американский дипломат в очередной раз заявил, что в случае российской агрессии Москву ждёт "непоправимый ущерб экономике". Как сообщал Лайф, после визита в Киев госсекретарь США посетит Германию, где встретится с новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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