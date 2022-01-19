Блинкен заявил, что США в ближайшее время назначат посла на Украине
Кто им может стать, американский госсекретарь уточнять не стал. Напомним, что сейчас дипломат находится с официальным визитом в Киеве.
Энтони Блинкен и Владимир Зеленский © Twitter / Secretary Antony Blinken
Соединённые Штаты в ближайшее время назначат посла на Украине. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Незалежной Дмитрием Кулебой в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я ожидал бы, что данное назначение состоится очень скоро", — сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом дипломат не стал уточнять, кто может стать послом на Украине.
А ранее Блинкен и украинский президент Владимир Зеленский обсудили предоставление Киеву военной и экономической помощи. Американский дипломат в очередной раз заявил, что в случае российской агрессии Москву ждёт "непоправимый ущерб экономике". Как сообщал Лайф, после визита в Киев госсекретарь США посетит Германию, где встретится с новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.
Комментариев: 0