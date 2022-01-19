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Глава МИД Украины заверил, что Киев не планирует наступательных операций

Кулеба подчеркнул, что США на сегодняшний день являются главным партнёром страны в вопросе укрепления обороны.

19 января, 15:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © МИД Украины

Украина не планирует наступательных действий, а военная помощь США идёт исключительно на укрепление обороноспособности государства. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности. И тут США остаются нашим партнёром номер один", — сказал Кулеба.

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Как сообщал Лайф, ранее Госдепартамент сообщил о планах направить на Украину очередную партию вооружения. Решение в ведомстве обосновали необходимостью Киева укрепить обороноспособность перед лицом мифической "российской угрозы". Однако в Кремле считают, что именно эти поставки и являются причиной напряжённости вокруг Украины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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