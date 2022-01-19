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В Коврове курьер выскочил из авто и чудом избежал гибели, когда самосвал обрушил теплотрассу

Оказались повреждены три легковушки, владельцы будут добиваться возмещения ущерба. Момент ЧП засняла камера наблюдения.

19 января, 14:53

Фото с места происшествия © LIFE

Момент обрушения теплотрассы в Коврове © LIFE

В Коврове Владимирской области самосвал с поднятым кузовом снёс теплотрассу и повредил несколько припаркованных автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал.

По нашим данным, инцидент произошёл на территории компании "Владимирская фабрика дверей". На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что водитель грузовика забыл опустить кузов при въезде на предприятие и в результате снёс теплотрассу с бетонными опорами. Благо очевидцы тут же разбежались по сторонам. Причём отчётливо видно, что один из водителей припаркованных машин едва успел выскочить из авто. Как нам рассказал источник, мужчина — курьер, который привёз пиццу.

  • Последствия обрушения теплотрассы © LIFE
    Последствия обрушения теплотрассы © LIFE
  • Последствия обрушения теплотрассы © LIFE
    Последствия обрушения теплотрассы © LIFE
  • Последствия обрушения теплотрассы © LIFE
    Последствия обрушения теплотрассы © LIFE
  • Последствия обрушения теплотрассы © LIFE
    Последствия обрушения теплотрассы © LIFE

Последствия обрушения теплотрассы © LIFE

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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