В Коврове курьер выскочил из авто и чудом избежал гибели, когда самосвал обрушил теплотрассу
Оказались повреждены три легковушки, владельцы будут добиваться возмещения ущерба. Момент ЧП засняла камера наблюдения.
Фото с места происшествия © LIFE
Момент обрушения теплотрассы в Коврове © LIFE
В Коврове Владимирской области самосвал с поднятым кузовом снёс теплотрассу и повредил несколько припаркованных автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал.
По нашим данным, инцидент произошёл на территории компании "Владимирская фабрика дверей". На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что водитель грузовика забыл опустить кузов при въезде на предприятие и в результате снёс теплотрассу с бетонными опорами. Благо очевидцы тут же разбежались по сторонам. Причём отчётливо видно, что один из водителей припаркованных машин едва успел выскочить из авто. Как нам рассказал источник, мужчина — курьер, который привёз пиццу.
В результате инцидента существенные повреждения получили три легковушки: "Ниссан-Тиида", "ВАЗ-2114" и "Мицубиси-Лансер". Потерпевшая сторона намерена взыскать материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что жительница Тольятти попала в ДТП на "ватрушке", привязанной к автомобилю. Водитель ехал на "аварийке", когда тюбинг столкнулся с машиной, стоявшей на обочине. Пользователи Сети призвали молодёжь к уму-разуму.
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