В Коврове курьер выскочил из авто и чудом избежал гибели, когда самосвал обрушил теплотрассу

В Коврове Владимирской области самосвал с поднятым кузовом снёс теплотрассу и повредил несколько припаркованных автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал.

По нашим данным, инцидент произошёл на территории компании "Владимирская фабрика дверей". На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что водитель грузовика забыл опустить кузов при въезде на предприятие и в результате снёс теплотрассу с бетонными опорами. Благо очевидцы тут же разбежались по сторонам. Причём отчётливо видно, что один из водителей припаркованных машин едва успел выскочить из авто. Как нам рассказал источник, мужчина — курьер, который привёз пиццу.