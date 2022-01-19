Вице-премьер Словакии Сулик призвал отказаться от санкционной политики в отношении России

Вместо новых санкций Западу стоило бы налаживать отношения с Россией, поскольку Крым всё равно не вернётся в состав Украины. Такое мнение в интервью изданию Pravda высказал министр экономики и вице-премьер Словакии Рихард Сулик.

"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортёров пострадали (из-за санкций против Москвы. — Прим. Лайфа). Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым русские всё равно не вернут", — подчеркнул он.

Ранее замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил, что санкции против российской банковской системы станут проблемой для США и Европы, поскольку в работе кредитных организаций зачастую участвует их капитал.