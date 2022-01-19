Вице-премьер Словакии Сулик призвал отказаться от санкционной политики в отношении России
По его словам, из-за рестрикций в адрес Москвы страдают экспортёры республики. Страны должны торговать друг с другом, заметил экономист.
Вице-премьер Словакии Рихард Сулик © Imago / ТАСС
Вместо новых санкций Западу стоило бы налаживать отношения с Россией, поскольку Крым всё равно не вернётся в состав Украины. Такое мнение в интервью изданию Pravda высказал министр экономики и вице-премьер Словакии Рихард Сулик.
"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортёров пострадали (из-за санкций против Москвы. — Прим. Лайфа). Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым русские всё равно не вернут", — подчеркнул он.
Ранее замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил, что санкции против российской банковской системы станут проблемой для США и Европы, поскольку в работе кредитных организаций зачастую участвует их капитал.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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