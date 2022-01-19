Зеленский обсудил со Столтенбергом возможность участия Украины в июньском саммите НАТО
А ещё глава Незалежной и генсекретарь альянса обменялись взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе.
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ, EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил возможность участия Киева в июньском саммите альянса, а также дипломатические усилия по обеспечению стабильности на территории Европы.
"Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нём Украины. Политика открытых дверей остаётся неизменной", — написал Зеленский в "Твиттере".
Кроме того, стороны обменялись взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе. Разговор состоялся на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в столицу Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил НАТО в "постепенном вторжении" на Украину. По мнению представителя Кремля, сложившаяся ситуация представляет опасность для стабильности и безопасности в Европе.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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