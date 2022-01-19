Зеленский обсудил со Столтенбергом возможность участия Украины в июньском саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил возможность участия Киева в июньском саммите альянса, а также дипломатические усилия по обеспечению стабильности на территории Европы.

"Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нём Украины. Политика открытых дверей остаётся неизменной", — написал Зеленский в "Твиттере".

Кроме того, стороны обменялись взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе. Разговор состоялся на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в столицу Украины.