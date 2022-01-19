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Зеленский обсудил со Столтенбергом возможность участия Украины в июньском саммите НАТО

А ещё глава Незалежной и генсекретарь альянса обменялись взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе.

19 января, 14:44
<p>Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ, EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL</p>

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ, EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил возможность участия Киева в июньском саммите альянса, а также дипломатические усилия по обеспечению стабильности на территории Европы.

"Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нём Украины. Политика открытых дверей остаётся неизменной", — написал Зеленский в "Твиттере".

Кроме того, стороны обменялись взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе. Разговор состоялся на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в столицу Украины.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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