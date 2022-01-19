Блинкен и Зеленский обсудили предоставление Киеву военной и экономической помощи
Американский дипломат в очередной раз заявил, что в случае российской агрессии Москву ждёт "непоправимый ущерб экономике".
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе рабочего визита в Киев обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос предоставления Украине военной и экономической помощи. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
"В свете продолжающегося ничем не спровоцированного наращивания Россией военной мощи на Украине и вокруг неё госсекретарь Блинкен заявил, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии, США вместе с союзниками и партнёрами нанесут непоправимый ущерб экономике РФ", — говорится в релизе Госдепартамента.
Блинкен в очередной раз отметил приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Незалежной, а также добавил, что США продолжат соблюдать принцип "ничего об Украине без Украины".
Как сообщал Лайф, после визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен посетит Германию, где встретится с новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.
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