Блинкен и Зеленский обсудили предоставление Киеву военной и экономической помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе рабочего визита в Киев обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос предоставления Украине военной и экономической помощи. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

"В свете продолжающегося ничем не спровоцированного наращивания Россией военной мощи на Украине и вокруг неё госсекретарь Блинкен заявил, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии, США вместе с союзниками и партнёрами нанесут непоправимый ущерб экономике РФ", — говорится в релизе Госдепартамента.

Блинкен в очередной раз отметил приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Незалежной, а также добавил, что США продолжат соблюдать принцип "ничего об Украине без Украины".